МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Акции Сбербанка дешевеют в четверг на 5%, отыгрывая санкционные риски и ощутимое ослабление рубля, свидетельствуют данные торгов.

К 16.54 мск акции крупнейшей в РФ кредитной организации дешевели на 4,95%. Ранее в четверг они опускались в цене до 203,05 рубля (-5,1%) – минимума с 16 января.

Сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этой теме.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.56 мск повышался на 38 копеек, до 66,90 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 75,53 рубля. Ранее в четверг доллар поднимался до 67,07 рубля – максимум с 15 января, евро – до 75,645 – максимум с 29 января.