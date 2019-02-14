МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут перед торговыми переговорами между Пекином и Вашингтоном, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.27 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,01%, до 25539,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,32%, до 7444,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 2753,57 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании новостей о развитии торговых отношений США и Китая. Очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам пройдет в Пекине 14-15 февраля. Встреча в Пекине состоится за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары, которое может стать очередным витком торговой войны между странами.

По мнению рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden), сильные данные по внешнему торговому обороту КНР является "хорошим предзнаменованием" для переговоров. "Тот факт, что экономика Китая демонстрирует некоторые признаки улучшения, может означать, что Пекин будет менее восприимчив к давлению США", — сказал эксперт.

Ранее в четверг главное таможенное управление КНР сообщило, что внешний товарооборот Китая по итогам первого месяца 2019 года составил 395,9 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данные о рекордном падении объема розничных продаже в США сдерживают рост фондовых индексов. Показатель в декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, говорилось в пресс-релизе американского министерства торговли. Как сообщило агентство Market Watch, это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года. "Эти данные показывают, что потребитель в США может быть не таким сильным, как мы думали", — считает стратег INTL FCStone Юсеф Аббаси (Yousef Abbasi), чьи слова приводит агентство Рейтер.