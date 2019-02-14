МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций значительно снизился на возвращении санкционных опасений, отмечают эксперты фондового рынка.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1% — до 2460,82 пункта, индекс РТС — на 2,9%, до 1156,31 пункта.

В течение торгов четверга рублевый индекс Мосбиржи максимально падал на 1,5% — до 2448,41 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,4%, до 1151,95 пункта.

Курсы доллара расчетами "завтра" к 20.48 мск рос на 38 копеек – до 66,9 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 75,52 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,21% — до 64,38 доллара за баррель.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ САНКЦИОННЫХ РИСКОВ

Сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

"Негативная динамика рынка в среду во многом была связана с фиксацией прибыли участниками рынка после того как стало известно, что ЕС и США могут ввести санкции за инцидент с украинскими судами в Керченском проливе. Однако эти меры вряд ли несут серьезный характер, нежели те, которые были внесены на обсуждение в конгресс (новый "жесткий" санкционный пакет сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса). Именно тема новых санкций существенно подкосила рынок сегодня. При этом более глубокую просадку позволили избежать растущие цены на нефть и слабеющий рубль, что поддержало отдельные бумаги экспортеров", — прокомментировал РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Полюса" (2,04%), "Фосагро" (2,02%), "Юнипро" (1,71%), Polymetal (1,56%), акции ММК (1,44%), а также акции "Норникеля" (1,39%), МТС (1,22%), "Аэрофлота" (1,22%).

Главными аутсайдером дня стал финсектор (обыкновенные акции Сбербанка снизились на 4,4%; акции АФК "Система" – на 3,9%; префы Сбербанка на 2,7%; акции ВТБ – на 2,6%), наиболее чутко отреагировавший на занятие крупными игроками консервативных позиций по российским активам, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

В нефтегазовом секторе по итогам дня была зафиксирована разнонаправленная динамика: большинство ключевых "фишек" было под давлением геополитики ("Газпром": —2,6%; "Роснефть": —1,7%;), однако выросли менее ликвидные дивидендные истории ("Газпром нефть": +1,2%; префы "Татнефти":+1,2%; префы "Сургутнефтегаза": +0,8%; префы "Башнефти": +0,6%, акции "Лукойла": +0,2% и уже перепроданные обыкновенные акции "Сургутнефтегаза": +0,8%), чему способствовал сильный рынок нефти, также замечает аналитик.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анастасия Соснова из "Фридом Финанс" ожидает продолжения коррекции индексов в ходе завтрашней торговой сессии. Диапазон по индексу Мосбиржи: 2440-2470 пунктов, РТС – 1140-1160 пунктов, указывает она.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в существенном минусе и находились вплотную к поддержкам 2450 и 1155 пунктов, которые проверили на прочность в течение дня, отмечают аналитики "Велес Капитала". Следующими поддержками для индикаторов выступают отметки 2425 и 1140 пунктов, указывают они.

"Инвесторов на данныи? момент мало волнует краткосрочная перепроданность – основнои? тон настроениям задает санкционная тематика", — отмечают аналитики компании.

"С фундаментальнои? точки зрения ситуация для россии?ского рынка выглядит неблагоприятнои?. Американские конгрессмены вновь со всеи? серьезностью взялись за санкционныи? вопрос, что создает риски продолжения распродаж в ближаи?шие дни. На небольшую коррекцию вверх можно рассчитывать лишь при отсутствии новостеи? по данному вопросу или смягчению риторики (последнее маловероятно). "Быков" вновь могут ждать непростые времена", — говорят аналитики "Велес Капитала".