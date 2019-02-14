МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрылись в "красной зоне" в четверг, при этом британский индекс FTSE 100 завершил торги умеренным ростом на снижении курса фунта стерлингов, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,09%, до 7197,01пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,23%, до 5062,52 пункта, немецкий DAX — на 0,69%, до 11089,79 пункта.

Ослабление фунта позитивно сказывается на стоимости акций экспортоориентированных британских компаний, так как это увеличивает их прибыль в национальной валюте. Ранее в ходе торгов курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,2773 доллара за фунт с уровня прошлого закрытия в 1,2844 доллара за фунт.

Помимо этого в центре внимания участников рынка оказалась финансовая отчетность компаний. Так, выручка шведско-британского фармацевтического гиганта AstraZeneca в четвертом квартале прошлого года составила 6,417 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде в 2017 году. Аналитики ожидали его значения на уровне 6,32 миллиарда долларов. Акции компании на Лондонской фондовой бирже выросли в цене более чем на 7%.