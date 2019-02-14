МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. ВТБ в 2018 году увеличил вознаграждения правлению на 14,3%, до 1,6 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.

В сумму вознаграждений входят заработная плата и премии. В 2017 году ВТБ увеличил вознаграждения правлению в 3,9 раза, до 1,4 миллиарда рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.