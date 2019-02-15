МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, причем стоимость нефти марки Brent находится в районе максимума с осени 2018 года на фоне снижения добычи странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,63% — до 64,98 доллара за баррель. Ранее в пятницу показатель превышал уровень 65 долларов за баррель, который является максимальным с 20 ноября 2018 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,57% — до 54,72 доллара за баррель.

Участники торгов с оптимизмом в пятницу продолжают отыгрывать данные, опубликованные ранее на текущей неделе, о сокращении добычи странами ОПЕК. Так, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), среднесуточная добыча ОПЕК в январе упала до минимума почти за четыре года в 30,83 миллиона баррелей в сутки. В целом ОПЕК в январе сократила добычу нефти к уровню декабря на 930 тысяч баррелей в сутки. По данным самой ОПЕК, она в январе сократила добычу нефти в месячном выражении сразу на 797 тысяч баррелей в сутки, до 30,81 миллиона баррелей в день, главным образом за счет снижения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Анголе.

Кроме того, под давлением находится экспорт нефти из Венесуэлы и Ирана из-за санкций со стороны США в отношении этих стран. Данные факторы помогают снизить опасения инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что "стоимость барреля нефти марки Brent в 2019 году будет составлять в среднем 70 долларов, чему способствуют добровольное (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ) и недобровольное (Венесуэла, Иран) сокращение поставок из стран ОПЕК".