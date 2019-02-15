МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль слабо разнонаправленно меняется к доллару и евро в рамках стабилизации после ощутимого снижения накануне на фоне новостей о возможных новых санкциях США против РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 4 копейки — до 66,68 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 75,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4%, до 64,84 доллара за баррель по марке Brent – в район максимумов с ноября 2018 года, что поддерживает курс рубля.