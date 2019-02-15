МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились в пятницу на фоне статистики из Китая, которая не оправдала ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,37%, до 2682,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,67%, до 1389,47 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 1,87%, до 27900,84 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,34%, до 2196,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,11%, поднявшись до 6066,1 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,13%, до 20900,63 пункта.

Участники торгов с пессимизмом отреагировали на статистику из Китая, согласно которой индекс цен производителей в стране в январе вырос в годовом исчислении всего на 0,1%, хотя в декабре рост составлял 0,9%. При этом аналитики ждали замедления роста показателя до 0,3%. Замедление роста цен производителей произошло в стране уже седьмой месяц подряд, и показатель роста за январь стал минимальным с сентября 2016 года.

Кроме того, инфляция в КНР в январе в годовом исчислении замедлилась до 1,7% с 1,9% месяцем ранее, а в месячном — наоборот, ускорилась до 0,5% с нулевого показателя в декабре. Аналитики ждали роста потребительских цен в стране на 1,9% в годовом исчислении. При этом показатель в месячном выражении совпал с прогнозами.

Старший экономист Capital Economics по Китаю Джулиан Эванс-Притчард (Julian Evans-Pritchard) сказал агентству Рейтер, что учитывая риск снижения цен производителей в ближайшие месяцы, власти КНР могут принять новые меры для ослабления финансового давления на промышленные компании, включая снижение процентной ставки по кредитам.