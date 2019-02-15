МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном растут в пятницу на фоне данных корпоративной отчетности ряда европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.17 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,08%, до 7202,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 5085,12 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,28%, до 11058,4 пункта.

Участники торгов обратили внимание на показатели корпоративной отчетности компаний региона. Так, немецкая финансово-страховая группа Allianz сообщила в пятницу, что чистая прибыль по итогам 2018 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 6,9%, до 7,703 миллиарда евро. Кроме того, чистая прибыль британского банка Royal Bank of Scotland (RBS), приходящаяся на акционеров, за 2018 год составила 1,622 миллиарда фунтов стерлингов (2,08 миллиарда долларов), что в 2,2 раза больше показателя за 2017 год.

При этом давление на рынки оказывает пессимизм на биржах в Азии и США, которые снизились по итогам предыдущих торгов на фоне слабой статистики из Китая и США по инфляции и розничным продажам соответственно. Инвесторы восприняли новые статданные из двух крупнейших мировых экономик в качестве очередного признака замедления роста мировой экономической активности.

Теперь инвесторы ждут статистику по промышленному производству в США за январь, которая будет опубликована позднее в пятницу. По прогнозам аналитиков, показатель увеличился в месячном выражении на 0,1% после роста на 0,3% месяцем ранее. Замедление роста может быть зафиксировано второй месяц подряд.