МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) впервые с июля 2018 года выросла – до 24,4% на конец января 2019 года, всего нерезиденты в декабре-январе купили на аукционах ОФЗ на 44 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Впервые с июля 2018 года доля остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД выросла – до 24,4% на конец января", — говорится в обзоре.

Доля остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка на 31 декабря 2018 года составляла 23,6%. Объем вложений по номиналу вырос с 1,732 триллиона рублей до 1,796 триллиона рублей.

Минфин России увеличил средний объем привлечения средств посредством аукционов ОФЗ с 12,1 миллиарда рублей в ноябре до 16,3 миллиарда рублей в декабре 2018 – январе 2019 года.

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки на аукционах 23 и 30 января 2019 года приобрели 39,6 и 56,2% от объема размещения соответственно. Объем покупок ОФЗ нерезидентами на аукционах в целом в декабре-январе составил 44 миллиарда рублей, доля нерезидентов на одном аукционе увеличилась в среднем до 33%", — говорится в обзоре.