МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине дня продолжает восстанавливаться после волны распродаж в среду и четверг, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 15.27 мск рос на 0,67% — до 2477,2 пункта, индекс РТС — на 1,22%, до 1170,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" прибавлял 3 копейки — до 66,67 рубля, курс евро снижался на 14 копеек, до 75,44 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,54% — до 64,92 доллара за баррель.

РЫНОК ОТЫГРЫВАЕТ ПОТЕРИ

"Внешний фон к середине дня складывается умеренно позитивный. Нефтяные цены остаются в плюсе и прибавляют порядка 0,5% на фоне данных о сокращении добычи ОПЕК+ в январе, опубликованных на этой неделе. В пятницу инвесторы ждут отчета Baker Hughes по числу буровых установок в США на этой неделе. Торги на биржах Европы проходят в оптимистичном ключе", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В пятницу, 15 февраля, после волны распродаж, спровоцированной новостями о внесении в Конгресс США законопроекта об антироссийских санкциях, российский рынок акций отыгрывает потери, отмечает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс". Однако дальнейшее восстановление российского рынка пока остается под вопросом, считает она.

"Похоже, эмоции сходят на нет, участники торгов избавились от санкционных страхов и возвращаются в подешевевшие отечественные активы. Повышенным спросам пользуются бумаги финансового сектора и нефтяных компаний. В целом большинство экспертов рынка, считают, что жесткого варианта санкций удастся избежать. Напомним, в прошлый раз проект уже получил негативную оценку минфина США и вряд ли сейчас она изменится", — говорит Анастасия Попова из "БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги "Яндекса" растут на 2,17% после публикации финансовых результатов по US GAAP за 2018 год.

Среди лидеров роста – акции "Распадской" (2,97%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции растут на 2,39%, префы – на 1,89%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,79%), депозитарные расписки X5 (1,79%), акции АФК "Система" (1,77%), а также депозитарные расписки En+ (1,65%), обыкновенные акции Сбербанка (1,55%) и акции "Алросы" (1,48%).

"С технической точки зрения акции "Алросы" в пятницу нашли поддержку у отметки 96 рублей и корректируются наверх. Тем не менее, основной тренд по бумагам остается нисходящим, а в ближайшие дни высока опасность пробития поддержки с перспективой движения в район 93,65-95 рублей", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах снижения – акции ОВК (-3,55%), "Новатэка" (-1,49%), "Русала" (-1,31%), "Юнипро" (-0,86%) и акции "Магнита" (-0,68%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Кожухова полагает, что в ближайший день-два можно ожидать повышения по российским индексам в условиях отсутствия новостей по санкциям. Стоит помнить, однако, что такой рост пока носит коррекционный характер, добавляет она.

До тех пор, пока индекс Мосбиржи торгуется под уровнем 2500 пунктов, любой рост можно рассматривать всего лишь как отскок, отмечает Сергей Дроздов из "Финама".

"В Конгрессе США усиливается давление на президента Дональда Трампа, что увеличивает вероятность принятия антироссийских санкций. На данный момент законопроект с санкциями против России не размещен на сайте Конгресса, что добавляет неопределенности инвесторам и увеличивает волатильность на российском рынке акций. Считаем, что индекс Мосбиржи продолжит снижение на фоне этой неопределенности. На следующей неделе, вероятнее всего, будет спускаться в диапазон 2440-2470 пунктов", — считает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".