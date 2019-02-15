МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на фоне позитива вокруг завершения торговых переговоров делегаций США и Китая в Пекине и накануне их скорого продолжения в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.13 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,12%, до 25724,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 7446,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,73%, до 2765,89 пункта.

В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером в пятницу заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.

"Торговые переговоры завершились в Пекине, и хорошая новость заключается в том, что на следующей неделе они планируют провести еще один раунд переговоров в Вашингтоне", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега National Securities Арта Хогана (Art Hogan).

На торги также повлиял индекс потребительских настроений в Америке. Индекс Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, подскочил до 95,5 пункта с январского уровня в 91,2 пункта, сообщается на сайте университета. Аналитики ожидали, что индикатор вырос до 93,3 пункта.