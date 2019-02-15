МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет к основным мировым валютам в пятницу вечером после прошедших в Пекине двухдневных торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.05 мск курс доллара к иене рос до 110,53 иены за доллар со 110,47 иены, курс евро к доллару опускался до 1,1271 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1299 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом увеличивался на 0,18%, до 97,16 пункта.

В пятницу в центре внимания валютных трейдеров по всему миру оказались торговые отношения США и КНР. В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне, китайскую сторону представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую делегацию возглавили министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Как сообщил по их завершении Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".

Встреча в Пекине состоялась за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары, что станет очередным витком торговой войны между странами. В конце ноября президент США Дональд Трамп отложил до 1 марта такое повышение, отметив, что его удастся избежать в случае достижения торговой договоренности с Китаем. Стороны продолжат диалог на следующей неделе в Вашингтоне, так как пока не смогли выйти на окончательное и оптимальное для обеих сторон соглашение, при этом никаких деталей об условиях, выдвигаемых каждой из сторон, пока не раскрывается.

Сильные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) поддержали рост американской валюты. Согласно сообщению на сайте университета, по предварительной оценке, индикатор в феврале подскочил до 95,5 пункта с январского уровня в 91,2 пункта.