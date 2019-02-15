МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером растет на фоне позитива по торговым переговорам делегаций США и Китая, очередной раунд которых завершился в пятницу в Пекине, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.49 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,1 доллара, или на 0,39%, до 1319 долларов за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,48% — до 15,6 доллара за унцию.

В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне, китайскую сторону представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую делегацию возглавили министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Как сообщил по их завершении Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".

Как сообщает агентство MarketWatch со ссылкой на сырьевого трейдера, прогресс в торговых переговорах может быть оптимистичен для золота, потому что Китая является одним из крупнейших покупателей того металла.

"Все позитивное, что касается переговоров США и КНР, считается поддерживающим золото", — сказал агентству технический аналитик Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).

Встреча в Пекине состоялась за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары. Однако президент США Дональд Трамп сообщал, что может перенести повышение пошлин, которое планировалось на 1 марта.