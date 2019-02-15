МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций после двух дней снижения вырос в пятницу в отсутствие негативных новостей, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,19% — до 2490,16 пункта, индекс РТС — на 1,83%, до 1177,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.33 мск снижался на 20 копеек — до 66,45 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 74,91 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,34% — до 66,08 доллара за баррель.

Ранее эксперты отмечали, что падение рынка акций РФ в среду и четверг произошло на фоне возвращения санкционной риторики. В частности, сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

РЫНОК АКЦИЙ СКОРРЕКТИРОВАЛ ПОТЕРИ

"Капитализация российского рынка акций 13 февраля составила 599,8 миллиарда долларов (-0,4% к результату предыдущего дня). Таким образом в абсолютном выражении падение составило 2,17 миллиарда долларов. По итогам торгов 14 февраля капитализация составила 589,1 миллиарда долларов, снизившись на 10,74 миллиарда долларов (-1,8%) к предыдущему дню. Таким образом за 13-14 февраля капитализация снизились на 12,9 миллиарда долларов (-2,1%). Значительное падение капитализации было во многом связано с сильно негативной динамикой в акциях весовых бумаг (Сбербанк, "Газпром", "Роснефть")", — прокомментировал РИА Новости предыдущие потери рынка главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

В расчете используется оценка полной капитализации всех публичных компаний, ценные бумаги которых обращаются на бирже, уточнил он.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались на положительной территории, получив поддержку от некоторого смягчения санкционной риторики и благоприятного внешнего фона", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Татнефти" (3,46%), акции АФК "Система" (3,05%), "Распадской" (2,74%), "Газпрома" (2,51%), "Роснефти" (2,19%), а также депозитарные расписки En+ (2%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 1,9%, префы – на 1,11%) и обыкновенные акции Сбербанка (1,75%).

В лидерах снижения – акции ОВК (-3,15%), "Русала" (-1,38%) и "Юнипро" (-0,79%).

Акции "Яндекса" упали по итогам дня на Мосбирже 2,82% (в моменте падали на 5,1% — до 2148,8 рубля) вслед за падением на Nasdaq. Ценные бумаги компании на Nasdaq падают на 4,91%.

Большую часть дня акции "Яндекса" на Московской бирже торговались в существенном плюсе, прибавляя более 2%.

"Яндекс" показал хороший? результат за прошедший? квартал и год с быстрым ростом доходов и стабильным уровнем рентабельности, несмотря на активныи? этап в инвестиционном цикле ряда проектов. Наша целевая цена для акции? "Яндекса" на данныи? момент 2595 рубля за бумагу, рекомендация "Покупать", отмечают аналитики "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В случае отсутствия негативных новостей не исключено тестирование психологических уровней в начале следующей недели с последующим снижением, считает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

"Диапазон по индексу Мосбиржи: 2450-2500 пунктов, РТС – 1150-1200 пунктов", — добавляет она.

В целом, однако, индикаторы остаются под давлением психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов с опасностью возвращения к падению, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

"С фундаментальной точки зрения ситуация для российского рынка также складывается рискованная. Проект о новых санкциях может оказаться не таким строгим, как ожидалось, но, вероятно, ограничений не удастся избежать, а это предполагает скорое возвращение к продажам. Если в пятницу не поступит санкционных новостей, в понедельник рынки получат еще один день передышки", — добавляет она.