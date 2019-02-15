МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно рос против доллара и евро на фоне ухода санкционной темы на второй план.

Рынок нефти обновляет трехмесячные максимумы уже около 66 долларов за баррель сорта Brent, что поддерживает российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.35 мск снижался на 17 копеек, до 66,48 рубля, курс евро — на 36 копеек до 74,92 рубля.

РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ

Рубль вечером уверенно повышался против доллара и евро, корректируя провал предыдущих дней, когда инвесторы отыгрывали опасения по поводу введения Америкой новых масштабных санкций против России.

Цена на нефть обновляет в пятницу максимумы с ноября — уже около 66 долларов за баррель сорта Brent, и это добавляет поддержки рублю.

Трейдеры в пятницу продолжают отыгрывать данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым среднесуточная добыча ОПЕК в январе упала до минимума почти за четыре года в 30,83 миллиона баррелей в сутки. В целом ОПЕК в январе сократила добычу нефти к уровню декабря на 930 тысяч баррелей в сутки.

Также участники рынка позитивно оценили заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о планах сокращения нефтедобычи в стране. В интервью газете Financial Times он заявил, что Саудовская Аравия в марте сократит добычу нефти почти до 9,8 миллиона баррелей в сутки, экспорт — до 6,9 миллиона баррелей в сутки.

Общий позитивный фон на мировых рынках, также поддерживающий курс рубля, связан с успешным ходом американо-китайских торговых переговоров, полагают эксперты.

В итоге доллар и евро снижались к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти поднялась в район уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent – максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу стартовал очереднои? период обязательных платежеи? в бюджет, и участники рынка могут воспользоваться привлекательными уровнями для конвертации валюты в рублевые средства, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Вкупе с оттоком средств на уплату страховых взносов определенную поддержку рублю могло оказать и дополнительное абсорбирование рублевои? ликвидности Банком России через депозитные операции "тонкои? настрои?ки". Не исключено, что в ближайшее время рублю удастся закрепиться в диапазоне 66-66,5 против доллара, если с геополитического фронта не придут дополнительные негативные новости. В случае возобновления санкционной риторики пара доллар/рубль быстро вернется на уровень 67+", — добавил он.

Санкционные новости на следующей неделе отойдут на второй план, и игроки вспомнят про рост "черного золота", считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Плюс к этому, экспортеры начинают подготовку к налоговому периоду, что увеличит предложение иностранной валюты на рынке и поддержит рубль. В результате можно ожидать отступления пары USD/RUB в район 66", — оценил он.