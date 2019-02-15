МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова принять меры для проверки обоснованности задержания основателя Baring Vostok Майкла Калви, следует из письма, направленного АКИТ бизнес-омбудсмену (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Убедительно просим вас, уважаемый Борис Юрьевич, на основании ст. 2, 4 и 5 федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" принять меры для проверки обоснованности заключения под стражу Майкла Калви, Вагана Абгаряна, Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Алексея Кордичева и Максима Владимирова", — говорится в письме.