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МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова принять меры для проверки обоснованности задержания основателя Baring Vostok Майкла Калви, следует из письма, направленного АКИТ бизнес-омбудсмену (имеется в распоряжении РИА Новости).

В пятницу были задержаны основатель Baring Vostok американец Калви и еще пять человек: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора этой инвесткомпании Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка" (бренд "Вятка банк"), бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Суд в пятницу вечером продлил на трое суток задержание Калви. Ранее в пятницу остальные пять фигурантов дела были арестованы.

"Убедительно просим вас, уважаемый Борис Юрьевич, на основании ст.2, 4 и 5 Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" принять меры для проверки обоснованности заключения под стражу Майкла Калви, Вагана Абгаряна, Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Алексея Кордичева и Максима Владимирова", — говорится в письме АКИТ.

В документе АКИТ подчеркивает, что "оценка законности и обоснованности задержания находится в компетенции суда". "Однако, по нашему мнению, применение рычагов государственного давления при разрешении бизнес-конфликтов по отношению к менеджерам крупнейшей инвестиционной компании выглядит необоснованным", — сказано в письме.

Основатель Baring Vostok заявил в суде, что причиной задержания является корпоративный конфликт с другим совладельцем банка "Восточный" Артемом Аветисяном. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный", Аветисян — 32,55%. По версии следствия, у банка "Восточный" были похищены 2,5 миллиарда рублей через обмен выданного им "Первому коллекторскому бюро" кредита на пакет акций некой International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоят.

АКИТ объединяет игроков рынка электронной коммерции, формирующих более 40% российского рынка интернет-торговли.