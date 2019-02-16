МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,74%, до 25883,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,61%, до 7472,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,09%, до 2775,60 пункта.

В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером в пятницу заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.

Стороны продолжат диалог на следующей неделе в Вашингтоне. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".

"Торговля была крупнейшим фактором, влияющим на рынки в последнее время, так что отрадно видеть, что стороны успешно проводят переговоры", — приводит агентство MarketWatch слова Криса Гаффни (Chris Gaffney) из TIAA Bank.

В пятницу также стало известно, что индекс Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, подскочил до 95,5 пункта с январского уровня в 91,2 пункта, об этом сообщалось на сайте университета. Аналитики ожидали роста до 93,3 пункта.

При этом объем промышленного производства в США в январе в месячном выражении снизился на 0,6%, в то время как аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,1%.