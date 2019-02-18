МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля днем слабо меняется к доллару и евро, торгуясь около уровней предыдущего закрытия, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.01 понедельника снижался на 6 копеек — до 66,24 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 74,81 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,33% — до 66,47 доллара за баррель.

Евро к доллару растет на форексе на 0,13% — до 1,131 доллара.

СЛАБАЯ ДИНАМИКА

Рубль после негативного старта торгов перешел к укреплению к доллару и евро. Днем отечественная валюта демонстрирует слабую динамику, находясь недалеко от уровней предыдущего закрытия.

Геополитический риск для отечественной валюты по-прежнему сохраняется, отмечает Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

Ранее в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новые санкции против РФ из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены странами ЕС в ближайшие две недели, если не произойдут позитивные изменения в ситуации. Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы.

"Тем не менее, "россиянин" незначительно укрепился… Похоже, что всю эту неделю российская валюта проведёт в настороженном состоянии по отношению к обещаемым санкциям", — отмечает Ребенок.

"При условии, что не произойдет нового ужесточения санкционной риторики, в краткосрочной перспективе рубль может еще немного укрепиться. На прошлой неделе курс рубля и котировки risk-reversals в паре доллар/рубль продемонстрировали устойчивость к новым признакам геополитических рисков, что отражает позитивные настроения инвесторов в отношении рубля", — говорят аналитики "ВТБ Капитала".

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю продолжит оказывать поступательное восстановление котировок "чёрного золота" и укрепление их на уровнях выше 66 долларов за баррель, вполне прогнозируемых из-за сообщений о прогрессе в переговорах между США и Китаем, считает Ребенок.

"Также цены на нефть поддержат заявление главы крупной сланцевой компании в США, о том, что для сланцевиков нужна цена нефти WTI в районе 60 долларов, иначе придётся свернуть инвестиции в данный сектор. Ожидаемый курс рубля на неделю — 65,50-67,5 рубля за доллар США", — говорит аналитик.

С технической точки зрения, поддержку рублю на этой неделе, как ожидается, окажет продажа валютной выручки экспортерами в преддверии уплаты очередных налогов, отмечают аналитики "ВТБ Капитала".

"Конъюнктура валютных рынков развивающихся стран в целом на ближайшее будущее также выглядит благоприятной, учитывая возросшую вероятность заключения торговой сделки между США и Китаем и признаки смягчения позиции ведущих центробанков в области монетарной политики. В этом смысле важное значение будут иметь публикуемый на этой неделе протокол заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, ежегодная конференция ФРС по монетарной политике и выступление главы ЕЦБ Марио Драги", — добавляют они.

А текущих санкционных рисков недостаточно для более сильного роста доллара при текущей внешней конъюнктуре: надежды на торговую сделку, рост цен на нефть, смягчение риторики ФРС, отмечает Игорь Галактионов из "БКС Брокер". Налоговый период на предстоящей неделе может отправить отечественную валюту в район 66-65,5 рубля за доллар, если санкционные угрозы не возобновятся, считает он.