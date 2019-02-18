МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем снижается по основным индексам на фоне неопределенности относительно возможных новых санкций против РФ, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 14.22 мск снижался на 1,05% — до 2464,07 пункта, индекс РТС — на 0,42%, до 1172,53 пункта.

Курсы доллара расчетами "завтра" снижался на 9 копеек — до 66,21 рубля, курс евро рос на 6 копеек, до 74,98 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent колеблется недалеко от уровня предыдущего закрытия — 66,25 доллара за баррель после утреннего роста в район 66,84 доллара за баррель.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рынок акций после роста в начале торгов перешел к снижению на фоне санкционной неопределенности и ряда других факторов, отмечают эксперты рынка.

Ранее в понедельник представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз может принять решение по новым санкциям против России в ближайшие недели.

"Санкционная неопределенность — основной фактор, который формирует волну охлаждения покупательского интереса на российском фондовом рынке. Еще одним фактором, негативно влияющим главным образом на спрос со стороны нерезидентов, выступает ситуация вокруг Baring Vostok. При этом внешний фон остается в целом позитивным, что в сочетании с повышенной ценовой конъюнктурой нефти обеспечивает возможность российскому рынку не опасаться глубокой коррекции", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Российский рынок акций снижается около 1% по индексу Московской Биржи, игнорируя утренний рост нефтяных котировок, также отмечает Ярослав Калугин из ИК "Велес Капитал".

"Возможной причиной может являться арест представителей одного из крупных фондов прямых инвестиций Baring Vostok, во главе с Майклом Калви. Инвесторы негативно воспринимают подобные новости, так как вкупе с западными санкциями они весьма негативно влияют на инвестиционный климат", — говорит эксперт.

"С того момента, как было объявлено о внесенном законопроекте о новых антироссийских санкциях, российский рынок акций находится под давлением, и в дальнейшем, вероятно, будет чувствовать себя хуже глобального рынка. Из-за политических рисков интерес зарубежных инвесторов к нему будет слабым. Так, отечественные акции фактически проигнорировали в целом положительные итоги переговоров КНР и США и повышение цен на нефть Brent до 66,5 доллара за баррель", — комментирует Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ОГК-2 (4,67%), банка "Санкт-Петербург" (1,41%), Polymetal (1,02%), "Распадской" (0,88%), ТГК-1 (0,69%), а также акции "Магнита" (0,53%) и бумаги "Башнефти" (префы на 0,45%, обыкновенные акции – на 0,28%).

В лидерах снижения – акции "Яндекса" (-3,55%), МТС (-2,52%), "Интер РАО" (-2,05%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,79%), акции "Новатэка" (-1,75%), а также обыкновенные акции Сбербанка (-1,57%), акции "Газпрома" (-1,55%), ОВК (-1,5%), НЛМК (-1,46%) и акции "Северстали" (-1,39%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца дня вектор движения индекса Мосбиржи будет во многом определяться изменениями внешнего фона, отмечает Бахтин из "БКС Премьер". По его оценкам, рынок может завершить день небольшой коррекцией в пределах 1%.

Калугин из ИК "Велес Капитал" ожидает продолжения снижения до уровня 2450 пунктов по индексу Мосбиржи в понедельник и до 2400 в ближайшие дни.

Дмитрий Голубовский из ФГ "Калита-Финанс" рекомендует пока что быть вне рынка. "РТС сдал 1190, наши длинные позиции закрыты. Индекс снова смотрит вниз, но продавать его на тренде роста нефти рискованно", — говорит аналитик.

"Снижение рынка акций после положительного старта не вызывает особого удивления. Тем не менее, пока причин для более глубокого падения до конца дня не наблюдается. Ожидаю индекс Мосбиржи в области 2450-2460 пунктов, индекс РТС – около 1170 пунктов", — отмечает Соснова из "Фридом Финанс".