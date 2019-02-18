МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Золото дорожает в понедельник вечером на фоне ослабления доллара из-за снижения рисков торговых противоречий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,05 доллара, или на 0,15%, до 1329,65 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,34% — до 15,797 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 96,74 пункта. Ослабление доллара позитивно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Основным поддерживающим фактором оказалось снижение рисков вокруг торговых переговоров США и Китая. В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".

При этом инвесторы также оценивали риски возможного возобновления шатдауна в США.

"Хотя нового шатдауна в США, казалось бы, удалось избежать, по-прежнему сохраняется неопределенность (по этой теме — ред.)", — приводит онлайн-издание BullionVault мнение аналитиков швейцарской финансовой группы MKS Pamp. По их мнению, этот фактор также поддерживает интерес к драгметаллу.