МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снизился по индексам, несмотря на дорогую нефть и умеренно позитивную динамику западных рынков.

Ситуация вокруг фонда Baring Vostok и риски новых санкций поддерживают давление на стоимость российских активов, говорят эксперты.

Рублевый индикатор Мосбиржи снизился по итогам дня на 0,71% — до 2472,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1177,04 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ГЕОПОЛИТИКА НАДАВИЛА

Российский фондовый рынок в понедельник остался под умеренным давлением, несмотря на позитивный внешний фон.

Так, выходной в США (там празднуется день президентов) определил невысокую рыночную активность. При этом умеренно позитивная динамика западноевропейских рынков не очень-то помогала "быкам" упавшего в цене российского рынка.

Кроме санкционной неопределенности, связанной с новой инициативой американских законодателей, появившейся на прошлой неделе, давление на российские активы может оказывать ситуация вокруг Baring Vostok, являющаяся потенциальным негативом, в первую очередь для иностранных инвесторов, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Сенаторы-демократы и республиканцы на прошлой неделе внесли в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этой теме.

Кроме того, глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила в понедельник, что страны ЕС достигли политического консенсуса по новым индивидуальным санкциям против РФ, юридическая проработка займет еще несколько дней. Страны ЕС обсуждают введение санкций из-за инцидента в Черном море.

В лидерах снижения сегодня оказались акции МТС (-2,5%), "Юнипро" (-2,1%), Сбербанка (-1,8%), "Газпрома" (-1,6%). В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на проект поправок к Газовой директиве, что газопровод "Северный поток-2" с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации.

Акции "Яндекса" (-1,8%) продолжили дешеветь после резонансного заключения под стражу менеджмента ранее участвовавшего в его капитале Baring Vostok, фонд официально обратился за помощью к бизнес-омбудсмену, отметил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер". По всей видимости, события стали токсичными для всего российского рынка, инвесторы теперь хотят больше премии за риск инвестирования в российские акции, добавил он.

Впрочем, подорожали бумаги "Полюса" (+1,6%), Polymetal (+1,5%), "Распадской" (+1,2%), "Алроса" (+0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшими важными поддержками для российского рынка акций выступают уровни 2450 и 1150 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"При их пробитии вниз стоит ожидать ускорения продаж. Однако с технической точки зрения у обоих индексов также все еще остаются шансы на возвращение к росту. С фундаментальной точки зрения ситуация для российского рынка остается опасной. Во вторник в США завершаются выходные и, значит, могут поступить новости о санкциях. От того, насколько жесткими окажутся ограничивающие меры, будут зависеть настроения на рынке РФ на этой неделе", — добавила она.

Учитывая сохраняющуюся санкционную неопределенность, российский рынок будет и дальше оставаться уязвимым для любых негативных тенденций, считает Бабин из "БКС Брокер".

"Однако резкий рост рублевой стоимости нефти, произошедший в последние недели, создает некоторую поддержку нашим акциям, ограничивая потенциал их возможного падения", — добавил он.