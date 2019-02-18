МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов укрепляется к доллару в понедельник вечером, валютные трейдеры находятся в ожидании переговоров о внесении изменений в отвергнутое британским парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.52 мск курс фунта к доллару рос до 1,2923 доллара с 1,2889 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару увеличивался до 1,1307 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1293 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,57 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 110,48 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,81 пункта.

Стратеги Commerzbank, слова которых приводит агентство Рейтер, связывают укрепление британской валюты с ожиданием повторных переговоров между Лондоном и Брюсселем о соглашении Brexit.

В четверг британские парламентарии отвергли очередной внесенный премьер-министром Терезой Мэй технический документ об условиях выхода страны из ЕС. При этом представитель офиса Мэй заявил РИА Новости, что премьер продолжит переговоры с ЕС и будет добиваться внесения изменений в отвергнутое британским парламентом соглашение.

Также настроения трейдеров поддерживают данные британского Бюро национальной статистики (ONS) о росте розничных продаж в стране. Так, показатель в январе вырос на 1% после падения на 0,7% в декабре. Рост в сегменте продаж текстиля, одежды и обуви в январе составил 5,5%, продажи продуктов питания выросли на 3,2%.