МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару во вторник утром после роста днем ранее в рамках увеличения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару опускался до 1,1296 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1308 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 110,62 иены за доллар со 110,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,01%, до 96,92 пункта.

Во вторник инвесторы фиксируют прибыль после роста курса евро на предыдущих торгах. Так, в понедельник участники рынка предпочитали вкладывать средства в рисковые активы, и в частности в евро, на фоне надежд на скорое разрешения торгового конфликта между США и КНР.

"Последний скачок евро не был основан на положительных факторах, специфическими конкретно для этой валюты, и рынок возвращается к отыгрыванию возможных негативных факторов", — считает валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер.

Инвесторы ждут очередного заседания ЕЦБ, намеченного на 7 марта. Сохраняющаяся мягкая монетарная политика регулятора оказывает давление на курс единой европейской валюты. ЕЦБ на заседании в январе сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и заявил, что ожидает сохранения ставки, по крайней мере, до конца лета.