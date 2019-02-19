МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Золото дорожает во вторник утром на фоне снижения курса доллара по отношению к мировым валютам три торговых сессии подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,15 доллара, или на 0,39%, до 1327,25 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,03% — до 15,75 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота на текущей неделе продолжает оказывать динамика курса доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен во вторник и составляет 96,9 пункта, однако показатель опускался три торговые сессии подряд, и его снижение достигло за это время 0,4%.

При этом мировые инвесторы ждут нового этапа торговых переговоров, который стартует в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.

"Если в торговых переговорах будет прогресс, то увеличится спрос на валюты развивающихся стран, и курс доллара ослабнет, что окажет поддержку стоимости золота", — прокомментировала агентству Рейтер аналитик Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau).