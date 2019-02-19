МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют в основном негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,47% — до 6,07 доллара, "Лукойла" — на 0,19%, до 82,46 доллара, "Новатэка" — росла на 0,38%, до 172,55 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,45% — до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — на 0,96%, до 25,75 доллара.

Цена бумаг ВТБ снижалась на 0,24% — до 1,22 доллара, Сбербанка — на 0,16%, до 12,48 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 2,28%, достигая 17,98 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,53% — до 20,59 доллара, "Северстали" — на 0,33%, до 15,32 доллара, НЛМК — на 0,42%, до 23,46 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,02% — до 14,71 доллара, "Ленты" — на 0,7%, до 3,21 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 2,75% — до 2,92 доллара.