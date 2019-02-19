МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику во вторник на фоне корпоративной отчетности компаний региона, а также в ожидании новостей по торговым переговорам США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.21 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,51%, до 7182,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 5150,46 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 11290,19 пункта.

Участники торгов обратили внимание на данные корпоративной отчетности компаний региона. Так, французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. за 2018 год сообщила о сокращении чистой прибыли в минувшем году на 4,1%, до 2,349 миллиарда евро. Объем продаж при этом снизился на 0,7% — до 24,651 миллиарда евро. В то же время британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc отчиталась о том, что по итогам 2018 года нарастила чистую прибыль, приходящуюся на держателей обыкновенных акций, на 30%, до 12,6 миллиарда долларов. Аналитики ждали значения показателя на уровне 13,71 миллиарда долларов.

В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая. По словам представителя Белого дома, делегации стран начнут новую серию торговых переговоров в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам. Неопределенность в исходе грядущих переговоров сохраняется, и на этом фоне инвесторы предпочитают сохранять осторожность.

Европейские инвесторы во вторник также отыгрывают данные внутренней макроэкономической статистики. Так, по официальным данным, безработица в Великобритании в октябре-декабре сохранилась на уровне сентября-ноября в 4%, что совпало с прогнозом аналитиков. В то же время Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале вырос до отметки минус 13,4 пункта с минус 15 пунктов в январе.