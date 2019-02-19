МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник днем, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, в ожидании нового этапа торговых переговоров США и Китая, при этом поддержку ценам на сырье оказывает сокращение добычи странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.26 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24%, до 66,34 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,84%, до 56,45 доллара за баррель.

Инвесторы сохраняют осторожность перед новым этапом торговых переговоров США и Китая. Стороны уже 19 февраля начнут новую серию переговоров по вопросам торговли, при этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.

"Рынок постепенно восстанавливает "бычий" тренд с учетом оценки экономических рисков, связанных с торговыми переговорами США и Китая", — сказал агентству Рейтер стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), слова которого приводит агентство Рейтер. Он добавил, что если переговоры провалятся, то есть риск массовых распродаж на рынках, подобных тем, что были в декабре.

В то же время поддержку рынку продолжает оказывать ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.