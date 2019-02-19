МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский рынок во вторник умеренно снижается в отсутствие драйверов роста, отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи к 14.30 мск дешевел на 0,31%, до 2464,86 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 1173,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 9 копеек, до 66,19 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 74,68 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,09% — до 66,44 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Давление продавцов сейчас преобладает, констатирует Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"К растущей вероятности прохождения обновленного пакета санкций США через конгресс добавилась неуверенная динамика нефтяных котировок и снижение на мировых фондовых рынках. Кроме того, негативное влияние на настроения покупателей российских активов продолжает оказывать развитие ситуации вокруг Baring Vostok. Смягчает влияние негативных факторов общий риск-аппетит, формирующийся главным образом ожиданиями прогресса в торговых переговорах США и КНР", — комментирует он.

В лидерах снижения – акции "Русала" (-1,87%), ОГК-2 (-1,56%), "Алросы" (-1,08%), ТГК-1 (-1,04%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,03%) и акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,94%).

В то же время к текущему моменту акции АФК "Система" растут на 1,3%.

"В акциях АФК "Система" отыгрывают сообщение о подписании обязывающей документации о продаже 51% акций "Лидер-Инвеста" группе "Эталон". Актив оценен высоко, более чем в 30 миллиардов рублей, к тому же девелопер АФК до этого был непубличным, это является позитивным фактом для держателей акций компании "Системы" и вызывает дополнительный интерес покупателей", — отмечает Дейнека.

Среди лидеров роста также – акции "Распадской" (1,77%), "Новатэка" (1,29%), префы "Транснефти" (0,92%), акции "Норникеля" (0,88%), банка "Санкт-Петербург" (0,52%), а также акции "Интер РАО" (0,46%) и ПИКа (0,37%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Во вторник 19 февраля российский рынок акций слаб и не показывает выразительной динамики. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи консолидируется вблизи 2473 п., достигнутых накануне. Долларовый индикатор РТС балансирует неподалеку от 1175 п. Скорее всего, российский фондовый рынок в отсутствие ориентиров и новостей не найдет сил для роста", — комментирует Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

На ее взгляд, глобальные инвесторы предпочтут занимать выжидательную позицию до тех пор, пока не появится какая-либо информация о результатах торговых переговоров США и Китая, на этот раз из Вашингтона. Главным образом, инвесторов волнует разрешение принципиальных разногласий по технологическим вопросам между участниками, отмечает аналитик. Ведь в случае если разногласия не будут устранены, с 1 марта против китайских товаров будут введены новые тарифы, напоминает эксперт.

Наиболее вероятным видится закрытие индекса Мосбиржи в области 2460-2480 пунктов, полагает она.

"Общий risk on (спрос на риск – ред.) и ценовые уровни нефти Brent удерживают индекс Мосбиржи от падения в направлении отметки 2450 пунктов, за которой нельзя исключать наступления более активного пробуждения "медведей", — считает, в свою очередь, Дейнека.