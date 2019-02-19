МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Рубль во вторник умеренно прибавляет против доллара и евро на фоне сохранения стоимости нефти около максимума ноября.

Приближение пика налогового периода февраля (к следующему понедельнику перечисления в бюджет могут составить до 800 миллиардов рублей) поддерживает спрос на рублевую ликвидность, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.56 мск снижался на 11 копеек, до 66,17 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 74,67 рубля.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Рубль слегка повышается против доллара и в большей степени — к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,13 доллара.

Стоимость нефти, хотя и притормозила в росте, но остается около максимума с 20 ноября прошлого года, что поддерживает курс рубля. Впрочем, инвесторы предпочитают сохранять осторожность, пока не станет ясен исход переговоров США и Китая, торговый конфликт которых оказывает негативное влияние на рост мировой экономики, что затрагивает и спрос на нефть.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила ранее во вторник, что США и Китай в течение дня начнут серию переговоров по вопросам торговли, при этом в четверг начнутся встречи на более высоком уровне. Перед этим министерство коммерции Китая сообщило, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.

Недавний рывок котировок нефти вверх логично объясняется новостями о том, что добыча в Саудовской Аравии продолжит сокращаться в марте, полагает Евгений Кошелев из Росбанка. В глазах участников рынка значимость этого фактора вполне может перевешивать опасения касательно устойчивости мировой экономики и, как следствие, снижения спроса на сырье, отметил эксперт.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти остается в районе уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent – максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

Цены на нефть сорта Brent уверенно закрепились выше отметки 66 долларов за баррель, что играет немаловажную роль в отношении инвесторов к российским активам, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Ближайшие перспективы рубля по-прежнему выглядят неплохо благодаря ожидаемой поддержке со стороны продаж экспортерами валюты и стабильному внешнему фону. В отсутствии headline risks рубль вполне может протестировать отметку 66 против доллара", — оценил он.

Сигналом для укрепления российской нацвалюты будет её возвращение в привычный торговый канал 65-66 против доллара, которое возможно как следствие поддержки со стороны нефти или от размещений ОФЗ Минфином, считает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

Ожидается укрепление валют развивающихся рынков, если появятся обнадеживающие новости о ходе американо-китайских торговых переговоров, а представители ЕЦБ и ФРС США проявят готовность к смягчению денежно-кредитной политики, рассуждает Юрий Попов из компании Sberbank Investment Research. Пара USD/RUB на этом фоне может приблизиться к отметке 66, оценил он.

В случае кардинального улучшения настроения инвесторов на развивающихся рынках или возобновления роста нефтяных котировок не исключено снижения курса к 66 рублям за доллар при условии текущего неи?трального геополитического фона, однако возобновление санкционнои? риторики быстро вернет американскую валюту на отметку в 67 рублей и выше, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".