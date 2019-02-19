МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США не демонстрируют единой динамики во вторник, инвесторы сохраняют осторожность в ожидании новостей о ходе очередного раунда торговых переговоров Пекина и Вашингтона, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.54 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,19%, до 25835,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,06%, до 7476,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,06%, до 2773,98 пункта.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с федеральным праздником — Днем президентов. В центре внимания рынков во вторник вновь оказались торговые отношения США и КНР. Уже во вторник в Вашингтоне начнется новая серия переговоров по вопросам торговли, при этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне.

Предыдущий раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам прошел в Пекине 14-15 февраля. Стороны не смогли выйти на окончательное и оптимальное для обеих сторон соглашение, при этом никаких деталей об условиях, выдвигаемых каждой из сторон, пока не раскрывается.

"Инвесторы осторожны, но рынки все еще надеются (на разрешение торгового конфликта между США и КНР — ред.), и этот фактор поддерживал фондовые индексы на прошлой неделе", — рассказал агентству Рейтер старший рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардийо (Peter Cardillo).