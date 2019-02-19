МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Курс рубля на вечерних торгах усилил рост к доллару и евро, несмотря на коррекцию в нефтяных котировках марки Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.55 мск вторника снижался на 49 копеек — до 65,79 рубля, курс евро — на 32 копейки — до 74,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,5% — до 66,17 доллара за баррель.

К окончанию основной сессии рубль прибавлял порядка 0,3% к доллару и евро, к текущему моменту рост против доллара составляет порядка 0,8%, против евро – порядка 0,5%.

"В рамках сегодняшней сессии рублю удалось проигнорировать коррекцию в ценах на нефть. Здесь, на наш взгляд, сказывается то, что в рамках прошлой недели российской валюте так и не удалось отыграть рост "черного золота". Плюс к этому, экспортеры начали подготовку к налоговому периоду, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке и поддерживает рубль", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.