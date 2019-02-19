МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые биржи Европы во вторник завершили торги преимущественно негативной динамикой вслед за акциями компаний банковского сектора, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE опустился на 0,56%, до 7179,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 5160,52 пункта, немецкий DAX вырос на 0,09%, до 11309,21 пункта.

Один из крупнейших европейских банков — HSBC Holdings plc — ранее во вторник отчитался о финансовых показателях по итогам 2018 года. Так, по итогам отчетного периода банк зафиксировал прибыль до налогообложения в размере 19,89 миллиарда долларов. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 21,26 миллиарда долларов. Акции HSBC на Лондонской фондовой бирже упали в цене более чем на 4%.

Вслед за этим другие компании сектора продемонстрировали негативную динамику на торгах. Так, бумаги британского Standard Chartered снизились в цене на 2,12%, немецкого Deutsche Bank — на 2,1%, французского BNP Paribas — на 0,4%.