МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. США на торговых переговорах с Китаем просят Пекин сохранять стабильный курс юаня, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По информации источников, чиновники из двух стран на переговорах обсуждают вопросы валютной политики, которые будут закреплены в меморандуме о взаимопонимании. Меморандум послужит основой для соглашения, которое в конечном итоге должно быть одобрено президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Вопрос о стабильности юаня обсуждался в ходе нескольких раундов переговоров в последние месяцы, сообщает Блумберг. Обе стороны согласились, что решение по этому вопросу будет частью любого окончательного соглашения.

Как сообщили источники агентства, администрация Трампа в ходе переговоров с Пекином отмечала, что любая попытка обесценить юань будет встречена более высокими тарифами со стороны США. Агентство отмечает, что обесценивание юаня может быть стратегией, направленной на противодействие существующим американским пошлинам на импорт Китая.

Блумберг отмечает, что в 2018 году курс юаня упал на 5%, что вызвало опасения о том, что Китай намеренно ослабляет свою валюту для противодействия тарифам. С начала года юань восстановился примерно на 2%.

В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером заявлял, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее сообщила, что США и Китай 19 февраля начнут серию переговоров по вопросам торговли, а 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Американскую делегацию возглавит торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, в нее также войдут глава минфина Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономическим вопросам Лэрри Кудлоу, а также помощник президента по вопросам торговли Питер Наварро. В Белом доме сообщили, что стороны также обсудят "обещание Китая приобрести значительное количество товаров и услуг из США".