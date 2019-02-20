МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в среду в ожидании новостей по торговым переговорам США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,06%, до 7183,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 5160,4 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 11339,1 пункта.

Мировые рынки ждут новостей с очередных переговоров США и Китая, которые проходят на текущей неделе в Вашингтоне. Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать очередного взаимного повышения пошлин 1 марта.

Главный рыночный стратег National Арт Хоган (Art Hogan) сказал агентству Франс Пресс, что инвесторы по-прежнему воодушевлены текущей ситуацией с переговорами между США и Китаем и надеются, что обострения торгового конфликта не будет. "Смысл в том, что переговоры продолжаются", — сказал он.

Участники торгов также обратили внимание на отчетности компаний региона. Так, швейцарский сырьевой трейдер Glencore сообщил, что в 2018 году сократил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 1,7 раза по сравнению с показателем предыдущего года, до 3,408 миллиарда долларов. Компания отметила, что на показатель повлияли списания, связанные с некоторыми активами. Выручка выросла при этом на 7%, до 219,754 миллиарда долларов. Компания также объявила о новой программе выкупа акций на 2 миллиарда долларов, которая продлится до конца года. В ходе торгов цена бумаг Glencore растет на 0,7%.

В свою очередь британская банковская группа Lloyds Banking Group, одна из крупнейших в стране, получила за 2018 года чистую прибыль в размере 17,77 миллиарда фунтов стерлингов (около 23 миллиардов долларов), что на 2% больше показателя годичной давности. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. На этом фоне акции группы дорожают на 2,7%.