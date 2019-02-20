МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает уверенный рост после послания президента России Федеральному собранию, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 16.01 мск торгуется в плюсе на 0,98% — до 2482,69 пункта, индекс РТС — на 1,36%, до 1189,62 пункта.

Курсы доллара расчетами "завтра" и курс евро торговались на уровне предыдущего закрытия — 65,76 рубля и 74,58 рубля соответственно.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,75% — до 65,95 доллара за баррель.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА

"Российский рынок растет после послания президента Федеральному собранию", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Российский фондовый рынок после коррекционной волны вновь пытается возобновить рост. Внешний геополитический фон относительно стабильный, что позволяет инвесторам выбирать более рисковые активы, но в то же время максимально диверсифицировать инвестиционные портфели", — отмечает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

В то же время Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие" напоминает, что российский рынок находится в ожиданиях ясности по санкциям. "Мы не ожидаем роста индекса выше 2500 пунктов до официальной публикации законопроекта Конгресса США, включающего в себя санкции против России", — говорит он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В связи с ростом цен на палладий, которые превысили 1500 долларов США за тройскую унцию из-за острого дефицита предложения, Нечаев из НПФ "Согласие" предлагает обратить внимание на акции "Норникеля".

"Целевая цена по акциям "Норникеля" в среднесрочной перспективе составляет 14,5 тысячи рублей за одну акцию", — добавляет он.

К текущему моменту акции "Норникеля" растут на 2,42% — до 14,134 тысячи рублей.

Акции "Новатэка" растут на 2,03% — до 1116,8 рубля на фоне публикации данных по МСФО за 2018 год.

Так, чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за 2018 год выросла на 4,7% по сравнению с 2017 годом и составила 163,7424 миллиарда рублей. Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 415,296 миллиарда рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом.

Бумаги "Новатэка" еще могут подрасти до 1200 рублей за акцию, полагает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

Среди лидеров роста также акции "Яндекса" (2,46%), "Алросы" (1,61%), депозитарные расписки X5 (1,52%), акции АФК "Система" (1,51%), бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1%, обыкновенные акции – на 1,47%), а также акции МТС (1,36%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,27%).

В лидерах снижения – акции "Русагро" (-1,38%), ФСК ЕЭС (-2,23%), "Детского мира" (-1,06%), бумаги "Мечела" [-rime:ticker:MTLR.MMVB-](префы снижаются на 0,82%, обыкновенные акции – на 0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Соснова предполагает, что рост отечественного рынка акций сегодня ограничится достигнутыми отметками.

На текущий момент для индекса Мосбиржи уровнем сопротивления выступает отметка 2500 пунктов, уровнем поддержки – 2450 пунктов, указывает Нечаев. На этой неделе индекс будет консолидироваться в диапазоне 2460-2490 пунктов, полагает он.

Кочетков в ближайшее время прогнозирует коридор по индексу Мосбиржи в коридоре 2450-2500 пунктов.