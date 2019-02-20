МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США слабо растут на открытии торгов в среду в ожидании новостей по очередному раунду торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,07% — до 25909,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,14%, до 7497,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 2780,72 пункта.

Участники рынка ждут новостей с очередного раунда торговых переговоров США и Китая, который проходит на этой неделе в Вашингтоне. Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.

Предыдущий раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам прошел в Пекине 14-15 февраля. Стороны не смогли прийти к окончательному соглашению, хотя и заявляли о прогрессе в переговорах. Детали переговоров не раскрывались.

Трейдеры также ожидают публикации протокола январского заседания ФРС США. В 2018 году рынок испытывал волнения по поводу слишком быстрого повышения процентной ставки регулятора. Однако в 2019 году ФРС склоняется к замедлению повышения ставки.