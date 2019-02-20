МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг по депозитам банка "Возрождение" в национальной и иностранной валютах на уровне "Ba2", говорится в релизе агентства.

Moody's также изменило прогноз по рейтингам банка в национальной и иностранной валютах на "развивающийся" с "позитивного" и "стабильного" соответственно, что отражает неопределенность относительно стратегии и акционерной структуры банка после вхождения в группу ВТБ, отмечается в релизе.

"Возрождение" входил в группу Промсвязьбанка. После объявления о санации ПСБ контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу. В октябре прошлого года ВТБ стал владельцем 85% акций банка "Возрождение". В начале февраля банк довел долю до 96,3%.

"Подтверждение рейтинга банка "Возрождение" отражает высокую вероятность поддержки со стороны его крупнейшего акционера — банка ВТБ, а также со стороны российского правительства", — сообщает Moody's.

Помимо этого агентство подтвердило долгосрочную оценку риска контрагента (CRA) на уровне "Ba2 (cr)". При этом базовая оценка кредитоспособности (BCA) банка понижена до "b3" с "b2", скорректированная BCA — до "b2" с "b1".