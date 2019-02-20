МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером умеренно прибавлял против доллара и евро на фоне обновления нефтью максимумов с ноября прошлого года.

Ухудшение вечером геополитического фона компенсировало часть дневного роста российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.42 мск снижался на 16 копеек до 65,60 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 74,42 рубля. Ранее в среду доллар опускался до 65,47 рубля, евро — до 74,34 рубля.

РУБЛЬ В ЛЕГКОМ ПЛЮСЕ

Рубль вечером слегка повышался против доллара и евро на фоне возросшего аппетита к риску на мировых финансовых рынках.

Стоимость нефти вечером обновила максимум с 20 ноября прошлого года уже выше 67 долларов за баррель, что поддерживало курс рубля.

Надежды на достижение уже до 1 марта торгового перемирия между США и Китаем оказывают поддержку спросу на рисковые инструменты, в том числе и на нефтяные фьючерсы.

В то же время, напоминание о геополитических рисках привело к частичной потере рублем дневного роста. В частности, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по якобы "российскому вмешательству" в выборы в США может быть готов на следующей неделе.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

В итоге, доллар и евро снижались вечером к рублю на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти остается в районе уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent — максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

Пара USD/RUB, после роста на прошлой неделе, достаточно быстро вернулась в диапазон 65,5-66, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"С одной стороны, игроки вспомнили о росте цен на нефть. С другой, рубль поддерживает приближение налогового периода, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке и способствует отступлению доллара. Однако для более существенного снижения американской валюты, на наш взгляд, необходимо возобновление полноценной позитивной динамики в "черном золоте", — добавил он.

Поддерживающими факторами для рубля сейчас являются общий позитив на мировых площадках, а также возобновившийся рост цен на нефть, полагает Андрей Люшин из Локо Банка.

"Пока реальной угрозы введения санкций нет, рубль может продолжить попытки укрепления. Вероятным видится снижение курса до 65,5 рубля за доллар к концу недели", — оценил он.