МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют в смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,31% — до 6,1 доллара, "Лукойла" — на 0,27%, до 82,94 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,06%, до 182,6 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,6% — до 4,69 доллара, "Газпром нефти" — на 0,78%, до 25,8 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,24% — до 1,23 доллара, Сбербанка — на 0,68%, до 12,81 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,43%, достигая 18,42 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,55% — до 21,67 доллара, "Северстали" — на 0,33%, до 15,24 доллара, НЛМК — на 0,04%, до 23,89 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,61% — до 15,14 доллара, "Ленты" — на 0,62%, до 3,2 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,55% — до 2,94 доллара.