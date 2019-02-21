МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в четверг днем на фоне неоднозначной статистики деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,1328 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1335 доллара за евро, курс доллара к иене дешевел до 110,72 иены за доллар со 110,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 96,64 пункта.

Участники торгов обратили внимание на данные исследовательской организации Markit Economics. Она сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале поднялся до 51,4 пункта с 51 пункта в январе, однако показатель в промышленности упал до 49,2 пункта с январских 50,5 пункта, что стало минимальным значением за 68 месяцев.

Аналитики банка Commerzbank, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, к показателям PMI на рынке большой интерес потому, что именно экономическая ситуация в еврозоне сейчас влияет на курс евро.

Еврокомиссия в начале февраля опубликовала зимний экономический прогноз, где ощутимо снизила оценку роста ВВП еврозоны на текущий год — до 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%, прогноз инфляции — до 1,4% с 1,8%.