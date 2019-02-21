МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг умеренно прибавляет против доллара и евро на фоне дорогой нефти. Кроме того, санкционные риски отчасти компенсируются приближающимся пиком налогового периода февраля и, соответственно, ожиданием роста спроса на рублевую ликвидность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.24 мск снижался на 13 копеек, до 65,51 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 74,31 рубля.

РУБЛЬ В ЛЕГКОМ ПЛЮСЕ

Рубль дорожает на фоне стабилизации рынка нефти около максимума с ноября – поблизости от 67 долларов за баррель. Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать ослабление ожиданий роста предложения этого сырья на рынке на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Участники торгов также обратили внимание на заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который высказал мнение, что мировой рынок нефти "сбалансируется" к апрелю. По словам аль-Фалиха, ОПЕК+ стремится приблизить объем мировых запасов нефти к среднему показателю за пятилетний период. При этом саудовский министр надеется, что проблемы Ирана и Венесуэлы не приведут к дефициту предложения нефти на мировом рынке.

Помимо этого, приближающийся пик налогового периода февраля отчасти компенсирует негатив новости о предъявлении следствием обвинения в мошенничестве арестованному на прошлой неделе инвестору, основателю Baring Vostok Майклу Калви.

Фактор поддержки рубля — повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которым в понедельник предстоит перечислить в бюджет НДПИ на общую сумму 0,5 триллиона рублей, уточняет Юрий Попов из компании Sberbank Investment Research.

В итоге доллар и евро снижались днем к рублю на 0,2%, каждый. Рублевая цена нефти остается в районе уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent – максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

Налоговый период в России обусловил снижение курса к уровню 65,5 рубля за доллар, тем не менее, это укрепление выглядит временным, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. Ситуация вокруг Baring Vostok не урегулирована и будет иметь значительные негативные последствия для инвестиционного климата, полагает она.

"Во-вторых, Минэкономразвития оценило рост ВВП в январе лишь в 0,7% в годовом исчислении. В-третьих, на следующей неделе должен быть представлен закрытый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о России – хотя все детали доклада вряд ли станут известны, он будет существенно влиять на контекст дальнейшего обсуждения антироссийских санкций в конгрессе США", — добавляет аналитик.

"Геополитические риски для рубля усилились. Генеральный прокурор США Билл Барр уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования предполагаемых связей президентской администрации с Россией, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Вскоре после этого Билл Барр планирует представить в конгрессе США краткое изложение результатов расследования", — также отмечает Попов.

"В таких условиях потенциал укрепления рубля ограниченный, диапазон колебаний курса на предстоящей неделе ожидается в рамках 65-67 рублей за доллар", — заключает Орлова.