МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в четверг по основным индексам в отсутствие воодушевляющих инвесторов новостей, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,71% — до 2470,23 пункта, индекс РТС — на 0,49%, до 1188,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.31 мск снижался на 23 копейки — до 65,41 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 74,12 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent в течение торгов четверга меняет направление динамики и к текущему моменту поднимается на 0,01% — до 67,09 доллара за баррель.

"МЕДВЕДИ" ПОЛУЧИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО

"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими площадками, где после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3%", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Судя по разнонаправленной динамике фондовых рынков сегодня, одни восприняли рассуждения ФРС как угрозу возобновлению цикла нормализации ставок в США, а другие – как указание на то, что существенных рисков для американской экономики нет, отмечает София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

"Вероятно, на отечественном рынке сейчас преобладают "медведи" или осторожные "быки", поскольку динамика российских активов оказалась под влиянием как раз первого впечатления", — добавляет она.

В лидерах снижения – акции "Уралкалия" (-2,86%), привилегированные акции "Ленэнерго" (-2,7%), акции "Яндекса" (-2,36%), "Полюса" (-1,38%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции упали на 1,68%, префы – на 1,29%), а также акции "Русгидро" (-1,62%), акции "Роснефти" (-1,6%), "Северстали" (-1,53%) и "Акрона" (-1,45%).

Среди лидеров роста – акции Polymetal (0,68%), префы "Транснефти" (0,56%), "Русснефти" (0,3%) и обыкновенные акции "Татнефти" (0,3%).

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Газпром нефти" большую часть торгов четверга росли на фоне публикации данных по МСФО за 2018 год. Вечером акции перешли в "красную зону" и к закрытию торгов снизились на 0,4%.

"Газпром нефть" за 2018 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 48,7%, или почти в полтора раза, по сравнению с предыдущим годом — до 376,7 миллиарда рублей.

"Акции "Газпром нефти" отличаются высокой дивидендной доходностью. По итогам 2017 года компания выплатила в виде дивидендов 71 миллиард рублей, или 28% чистой прибыли по МСФО. Промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2018 года составили 104,5 миллиарда рублей, или около 35% от чистой прибыли по МСФО. Если оценивать финальные дивиденды из расчета 35% от чистой прибыли за четвертый квартал, то их размер может составить 27 миллиардов рублей, или 5,7 рубля на акцию. Несмотря на низкую дивидендную доходность акций "Газпром нефти" по финальным дивидендам (около 1,7%), ближайшие перспективы акций могут быть лучше общерыночной динамики", — комментирует Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

"Текущий подъем цен на нефть открывает возможности для спекулятивной торговли. На текущем уровне можно входить в бумагу с целевой ценой 351,5 рубля и соблюдении стоп-лоссов", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450-2500 пунктов, указывает Зварич из Промсвязьбанка. При этом, если нижнюю границу этого диапазона за последнюю неделю индекс Мосбиржи протестировал уже дважды, то к верхней границе "быкам" так и не удалось подтянуться, добавляет он.

"Пока, на наш взгляд, поводов для выхода из сложившегося диапазона не наблюдается и, вполне возможно, что в рамках пятничных торгов данный диапазон будет удержан. При этом важным фактором для рынка энергоносителей и, соответственно, наших акций может стать публикация данных по запасам углеводородов от минэнерго США, которая будет опубликована сегодня в 19.00 мск и определит динамику цен на нефть в ближайшие дни", — говорит аналитик.

Тем не менее, Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал" ожидает, что новости торговых переговоров между США и Китаем, которые пока создают впечатление основательной и детальной проработки вопросов обеими сторонами, вернут рынкам оптимизм и выведут российские активы на растущую траекторию.

"Санкционный вопрос пока отошел на второй план, но мировой оптимизм несколько ослаб, что не позволяет игрокам на повышение продолжить покупки. В конце рабочей недели, однако, все ждут благоприятных новостей с торговых переговоров – разочарование в этой области может пошатнуть хрупкую стабильность", — говорит Елена Кожухова из "Велес Брокер".