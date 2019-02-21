МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Более 50 сотрудников АФК "Система" приобрели 0,2% обыкновенных акций корпорации, говорится в сообщении АФК.

"ПАО АФК "Система" сообщает о приобретении 54 сотрудниками корпорации 19 669 389 штук обыкновенных именных акций АФК "Система". Приобретение соответствует курсу АФК "Система" на участие ее сотрудников в акционерном капитале корпорации", — говорится в сообщении.

В материалах АФК "Система" говорится, что акции были приобретены по цене 9,69 рубля за бумагу. Исходя из этого, общая сумма, потраченная сотрудниками АФК на выкуп акций, составила 190,596 миллиона рублей.

В частности, президент АФК Андрей Дубовсков, приобрел акции на сумму 30,719 миллиона рублей, увеличив свою долю в АФК до 0,0570% с 0,0242%. Вице-президент по финансам и инвестициям Владимир Травков впервые стал акционером АФК, купив 0,0073% акций на сумму 6,786 миллиона рублей. Вице-президент по стратегии Артем Засурский потратил 7,351 миллиона рублей, увеличив долю до 0,0199% с 0,0120%.

Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам Сергей Шишкин нарастил долю до 0,0572% с 0,0470%, купив бумаги на 9,567 миллиона рублей. Управляющий партнер Всеволод Розанов потратил 13,92 миллиона рублей на увеличение своей доли в АФК до 0,1748% с 0,1599%. Управляющий партнер Али Узденов заплатил 4,34 миллиона, чтобы увеличить долю до 0,1446% с 0,14%.

АФК "Система" — инвестхолдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, сельского хозяйства, недвижимости, туризма, медицинских услуг и ряда других. Основной акционер АФК Владимир Евтушенков владеет 59,2% акций компании. В виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже торгуется около 17,6% акций, в обращении на Московской бирже — 14,8% акций. Уставный капитал состоит из 9,65 миллиарда обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,09 рубля.