МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые биржи Европы в четверг завершили торги без единой динамики на фоне очередного раунда торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE снизился на 0,85%, до 7167,39 пункта. Французский CAC 40 остался на уровне предыдущего закрытия — 5196,11 пункта, немецкий DAX вырос на 0,19%, до 11423,28 пункта.

В центре внимания участников рынка вновь оказались торговые отношения крупнейших экономик мира — США и КНР. Очередной раунд переговоров между странами проходит в эти дни в Вашингтоне. Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.

"США и Китай вернулись за стол переговоров, и рынки надеются, что стороны найдут путь к соглашению", — отметил рыночный аналитик IG Джошуа Махони (Joshua Mahony), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.

При этом инвесторы также оценивали статданные по региону. Ранее в четверг исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале поднялся до 51,4 пункта с 51 пункта в январе, однако показатель в промышленности упал до 49,2 пункта с январских 50,5 пункта, что стало минимальным значением за 5 лет и 8 месяцев.

"Слабые данные по промышленности позволяют предположить, что…. этот сектор, возможно, движется к рецессии", — сказал агентству старший рыночный аналитик CMC Markets в Лондоне Майкл Хьюсон (Michael Hewson).