МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. При ведении крупного бизнеса у компании может быть две формы организации акционерного общества – публичная и непубличная. Публичной является компания, акции и ценные бумаги которой размещаются на бирже путем открытой подписки (для каждого желающего). Непубличные компании распределяют свои акциями между несколькими владельцами.

Размещение акций на бирже производится для привлечения инвестиций в компанию, сокращение стоимости обслуживания кредитов и повышения узнаваемости бренда.

IPO

Первичное публичное размещение акций, или IPO (Initial Public Offering), представляет собой продажу ценных бумаг определенной компании на бирже неограниченному кругу лиц. То есть помимо инвестиционных фондов и специализированных инвесторов, акционером компании может стать любой человек, открыв брокерский счет и купив через него ценные бумаги.

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С таким предложением на рынок выходят компании, заинтересованные в привлечении существенного притока средств, а также для получения доступа к более дешевым деньгам, нежели заимствования. Также IPO поднимает престиж организации и увеличивает узнаваемость бренда, что в дальнейшем ведет к удешевлению кредитов.

Однако у публичности, помимо достоинств, есть и риски. Чаще всего в первый раз размещается небольшая доля бумаг – от 5% до 20%.

Процесс IPO требует значительных затрат как времени – от полугода до года, так и денег. Компания должна найти андеррайтера – банк или другого профессионального участника рынка, который оценит справедливую стоимость актива и необходимый объем размещения, а также займется юридической подготовкой документов. За свои услуги организаторы IPO могут взять комиссию в размере 2-10% от объема размещения. Помимо этого, у каждой биржи есть свои требования по финансовому состоянию активов.

Для инвесторов участие в IPO также сопровождается более существенным риском, помимо возможности получить более высокую прибыль. Необходимо оценивать потенциал размещающейся компании, его вероятную долговую нагрузку, состояние отрасли, а также учитывать политическую и экономическую ситуацию в стране.

SPO

Вторичное публичное размещение акций, или SPO (Secondary Public Offering), происходит в случае, если совладельцы компании выходят с продажей оставшегося у них капитала. То есть, если акционеры (чаще всего это создатели компании, венчурные фонды или государство) готовы продать частично или полностью свой пакет акций. При вторичном размещении акций компания не должна проводить повторный андеррайтинг.

При проведении SPO растет количество акций в свободном обращении (free float), что способствует росту ликвидности компании и повышению интереса к ней со стороны крупных инвесторов. Важная особенность SPO заключается в том, что при его проведении, общее количество выпущенных изначально акций не меняется.

ДОПЭМИССИЯ

Дополнительная эмиссия, или FPO (Follow-on Public Offering), представляет собой выпуск дополнительных акций к изначальному количеству, который может быть как предложен по закрытой подписке ограниченному кругу инвесторов, так и неограниченному кругу лиц. Допэмиссия требует повторного проведения андеррайтинга. Чаще всего мера является вынужденной, которая означает, что компания испытывает финансовые трудности и критически нуждается в притоке новых средств. Мера является негативной для акционеров, так как при допэмиссии доля акций каждого владельца размывается. При объявлении допэмисии стоимость акций сразу падает.

В российской практике допэмиссию часто путают с SPO, что в корне неверно.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Чтобы провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, совокупная стоимость обращающихся на рынке акций должна для локальных игроков равняться 40 млн долларов, для иностранцев – 100 млн долларов. Минимальная цена акции на момент первичного размещения должна составлять 4 доллара. При этом за последние три финансовых года компания должна генерить прибыль на уровне 10 млн долларов для местных игроков и на уровне 100 млн долларов для иностранцев.

Если саудовская нефтяная компания Saudi Aramco проведет IPO, то ее рыночная капитализация, по оценкам экспертов, составит 2 трлн долларов.

Первой в мире компанией, капитализация которой превысила 1 трлн долларов, является не Apple или Amazon, как часто ошибочно принято считать, а китайская нефтегазовая PetroChina. Любопытно, что такая капитализация была у компании еще в ноябре 2007 года, тогда как американские технологические гиганты перешагнули этот рубеж только в 2018 году. Однако по состоянию на февраль 2019 года ни одна компания в мире не стоит больше 1 трлн долларов.

Престиж компании не всегда помогает при ее размещении. Например, акции создателя машины Джеймса Бонда, Aston Martin, который провел IPO в октябре 2018 года, упали сразу на 7% в первую торговую сессию – с 19 до 17,75 фунтов стерлингов.