МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок во второй половине дня растет на смешанном внешнем фоне, отыгрывая понесенные потери в четверг, отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи к 14.41 мск рос на 0,67% — до 2486,69 пункта, индекс РТС — на 0,53%, до 1194,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1 копейку — до 65,56 рубля, курс евро рос на 1 копейку, до 74,32 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,69% — до 67,53 доллара за баррель.

РЫНОК ОТЫГРЫВАЕТ ПОТЕРИ

"Российский фондовый рынок вновь демонстрирует уверенную восходящую динамику. Фондовые индикаторы нивелировали почти весь нисходящий импульс предыдущей сессии. При этом рост идет широким фронтом: ключевые представители нефтегазового, финансового, металлургического и электроэнергетического секторов показывают лидирующие темпы роста. Это свидетельствует о повышенном спросе на российские активы, вероятно, со стороны иностранных инвесторов", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

При этом на глобальных площадках наблюдаются смешанные настроения в преддверии сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета Китая Лю Хэ, так как до критического срока введения новых тарифов в отношении китайских товаров остается мало времени, отмечает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

"Объективно не добавляет оптимизма отечественным игрокам и показатели чистого оттока капитала за уходящую неделю, и ожидание нового пула экономических санкций в отношении России", — также отмечает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Депозитарные расписки "Ленты" умеренно повышаются на 0,61% на фоне публикации данных по МСФО за 2018 год.

"Финансовые результаты оказались сложно охарактеризовать как сильные. Темпы роста выручки в 2018 году снизились, и снижение доходов, судя по скромным планам расширения торговых площадей компании, в 2019 году продолжится. Компания зафиксировала в 2018 году снижение маржи по EBITDA с 9,7% до 8,8%, чистая прибыль "Ленты" также снизилась на 11,1% из-за разовых налоговых выплат в 2017 году. Считаю, что котировки расписок компании в настоящий момент находятся на справедливых уровнях, потенциал роста отсутствует", — комментирует Соснова.

Среди лидеров роста — акции ОГК-2 (3,07%), ФСК "ЕЭС" (2,91%), обыкновенные акции "Россетей" (2,19%), обыкновенные акции "Башнефти" (0,88%), акции "Роснефти" (1,46%), а также акции ММК (1,38%) и акции "Русала" (1,22%).

В лидерах снижения — перфы "Ленэнерго" (-1,05%), депозитарные расписки Х5 (-0,94%), акции "Яндекса" (-0,53%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,33%) и акции банка "Санкт-Петербург" (-0,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Более активный рост котировок на отечественном рынке акций сегодня маловероятен, считает Соснова. "Не предполагаю, что индексу Мосбиржи удастся дойти до 2500 пунктов, а индекс у РТС успешно протестировать 1200 пунктов", — добавляет она.

Учитывая, что мировые фондовые индикаторы демонстрируют определенный иммунитет к негативной экономической статистике, а заключение американо-китайской торговой сделки является почти решенным вопросом, складываются достаточно благоприятные условия для продолжения роста глобальных рисковых активов, отмечает Бабин. "Для российского рынка на этом фоне остается лишь один существенный риск — санкционный, однако судя по динамике текущей недели, инвесторы предпочитают не думать о нем", — говорит аналитик.