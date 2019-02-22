МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Платформа финансовых деривативов Eurex, управляемая крупнейшей немецкой фондовой биржей Deutsche Borse, запустит фьючерсы на популярные криптовалюты биткоин (Bitcoin), Ethereum и Ripple, сообщает онлайн-ресурс новостей о криптовалютах The Block.

"В последние недели Eurex встречался с представителями индустрии для обсуждения новых продуктов… Биржа готовится запустить множество новых фьючерсных контрактов, связанных с рынком цифровых активов", — сообщает издание со ссылкой на свои источники.

По данным некоторых источников, речь идет о фьючерсах на биткоин, Ethereum и Ripple.

Издание добавляет, что сроки запуска нового продукта неизвестны.

Eurex была запущена в 1998 году и является одной из ведущих в мире бирж, торгующих производными финансовыми инструментами (фьючерсами и опционами).

В декабре 2017 года американские торговые площадки CME Group и CBOE ввели на своих площадках возможность торговли фьючерсами на биткоин.