МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу на открытии на позитивных ожиданиях по итогам торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,44%, до 25964,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,43%, до 7491,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 2783,7 пункта.

США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля проводятся встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Китай предлагает закупать дополнительную сельхозпродукцию из США на 30 миллиардов долларов в год, чтобы помочь сократить дефицит торгового баланса США. Речь шла об американских сое, кукурузе и пшенице.

"Рынок перешел от экономических проблем к возможности прорыва в торговых переговорах", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардийо (Peter Cardillo).